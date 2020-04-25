Hatay'da evde çıkan yangın kontrol altına alındı
Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
25.04.2020 18:34 | Son Güncelleme: 25.04.2020 18:34
Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı Ocaklı Mahallesi'nde Adem Aydın'a ait iki katlı müstakil evin üst katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangın evde ağır hasara yol açtı.
Kaynak: AA