Hatay'da evde çıkan yangın kontrol altına alındı Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Ocaklı Mahallesi'nde Adem Aydın'a ait iki katlı müstakil evin üst katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangın evde ağır hasara yol açtı.

Kaynak: AA