Hatay'da ev yangını
Antakya ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, çevre binalara sıçramadan kontrol altına alındı.
Antakya ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, çevre binalara sıçramadan kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, 75. Yıl Bulvarı'ndaki 6 katlı apartmanın son katında henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 4 itfaiye aracı ve 11 personel, alevlere müdahale etti.
Evde kimsenin olmadığı anda çıkan yangın, ekiplerce kısa sürede kontrol altına alındı.
Olayda zarar gören ev kullanılamaz hale geldi.