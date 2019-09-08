Hatay'da ev yangını

08.09.2019 17:26

Antakya ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, çevre binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, 75. Yıl Bulvarı'ndaki 6 katlı apartmanın son katında henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 4 itfaiye aracı ve 11 personel, alevlere müdahale etti.



Evde kimsenin olmadığı anda çıkan yangın, ekiplerce kısa sürede kontrol altına alındı.

Olayda zarar gören ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA