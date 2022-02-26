Hatay'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık iddiasına iki tutuklama - Haberler

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Hatay'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık iddiasına iki tutuklama

AA, Cem Genco - Güncel
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Hatay'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık iddiasına iki tutuklama

Hatay'da ev ve iş yerlerinden çeşitli malzemeler çaldıkları iddia edilen iki şüpheli tutuklandı.

HASSA, HATAY (AA) - Hatay'da ev ve iş yerlerinden çeşitli malzemeler çaldıkları iddia edilen iki şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hassa ilçesindeki bir ev ve iki iş yerinden demir kapı, 50 kilogram salça, otomobilden teyp ve 580 metre damlama sulama hortumu çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklerini ve adreslerini tespit ettiği şüpheliler M.G. ve P.G'yi operasyonla yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Cem Genco - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Hassa, Hatay, Güncel, Haberler

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