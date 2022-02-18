Hatay'da ev ve camilerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da ev ve camilerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

AA, Lale Köklü Karagöz - Güncel
 - Güncelleme:
Hatay'da ev ve camilerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Hatay'da ev ve camilerden çeşitli malzemeler çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

KIRIKHAN, HATAY (AA) - Hatay'da ev ve camilerden çeşitli malzemeler çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkhan ilçesindeki bir ev ve 3 camiden av tüfeği, iki televizyon, 19 bin 500 lira, 3 ısıtıcı, su sebili, ses cihazı ve bakır kablo çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklerini ve adreslerini tespit ettiği şüpheliler M.C.T, M.A. ve M.M'yi operasyonla yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Av Tüfeği, Kırıkhan, Hatay, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title