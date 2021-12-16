Eski erkek arkadaşının yüzüne kızgın yağ döktüğü kadın yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eski erkek arkadaşının yüzüne kızgın yağ döktüğü kadın yaralandı

AA / Burak Milli - Haberler | Güncel

Hatay'ın İskenderun ilçesinde eski erkek arkadaşı tarafından yüzüne kızgın yağ dökülen kadın yaralandı, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde eski erkek arkadaşı tarafından yüzüne kızgın yağ dökülen kadın yaralandı, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, Meydan Mahallesi'nde G.Ç.T'nin (37) yalnız yaşadığı eve eski arkadaşı Mustafa Resul E. (34) geldi.

Mustafa Resul E, darbettiği eski kız arkadaşına önce cinsel saldırıda bulundu.

Zanlı daha sonra ocakta ısıttığı yağı G.Ç.T'nin yüzüne döktü.

Mustafa Resul E, fenalaşarak kendini kaybeden G.Ç.T'yi İskenderun Devlet Hastanesine götürdü.

Burada müdahaleyle kendisine gelen G.Ç.T'nin, yüzünü yakan kişinin eski erkek arkadaşı olduğunu söylemesi üzerine Mustafa Resul E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Resul E, tutuklandı.

"Kızdırılmış yağı defalarca kafasına dökmüş"

Mağdurun avukatı Mehtap Sert, gazetecilere, şüphelinin müvekkilini yaklaşık 1,5 yıldır takip ve taciz ettiğini öne sürdü.

Müvekkilinin evine gelen misafiri uğurladıktan sonra kapının çaldığını, müvekkilinin de bir şey unuttuğunu düşünerek kapıyı açtığını dile getiren Sert, "Şüpheli eve girerek müvekkilimize uyuşturucu veriyor ve cinsel şiddet uyguluyor. Devamında da sandalyeye bağlayarak işkence yapıyor. Kızdırılmış yağı defalarca kafasına dökmüş." ifadelerini kullandı.

Eski erkek arkadaşının yüzüne kızgın yağ döktüğü kadın yaralandı

Eski erkek arkadaşının yüzüne kızgın yağ döktüğü kadın yaralandı

Eski erkek arkadaşının yüzüne kızgın yağ döktüğü kadın yaralandı

Eski erkek arkadaşının yüzüne kızgın yağ döktüğü kadın yaralandı

Eski erkek arkadaşının yüzüne kızgın yağ döktüğü kadın yaralandı

AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title