Hatay'da eşi tarafından tabancayla vurulduğu iddia edilen kadın öldü

19.02.2020 16:56 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:56

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde eşi tarafından sokakta tabancayla vurulduğu ileri sürülen Suriye uyruklu kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Antalya'da yaşayan Suriyeli Süleyman M. (25), yaklaşık bir ay önce evini terk ederek 1,5 yaşındaki çocuğuyla Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki babasının evine giden eşi Meyrem S. (19) ile görüşmek istedi.

Süleyman M, görüşme isteğini reddeden eşine sokakta tabancayla ateş etti.

Ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü Kırıkhan Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Kaynak: AA