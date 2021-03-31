Hatay'da eşeğe şiddet uygulayan kişiye 1033 lira ceza verildi
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Hatay'da eşeğe şiddet uygulayan kişiye 1033 lira ceza verildi

Anadolu Ajansı / Cem Genco - Haberler | Güncel
Hatay'da eşeğe şiddet uygulayan kişiye 1033 lira ceza verildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, eşeğe şiddet uyguladığı belirlenen kişiye, 1033 lira ceza kesildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, eşeğe şiddet uyguladığı belirlenen kişiye, 1033 lira ceza kesildi.

Cilvegözü Mahallesi'nde, H.İ'nin, eşeğine şiddet uyguladığı görüntülerin, sosyal medyada yer alması üzerine, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, şiddete maruz bırakılan eşeği, Büyükşehir Belediyesine ait hayvan barınağına teslim etti.

Jandarma, H.İ'ye de 1033 lira cezai işlem uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco

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