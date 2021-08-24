Hatay'da erkenci cins mandalina hasadı başladı
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Hatay'da erkenci cins mandalina hasadı başladı

Hatay'da erkenci cins mandalina hasadı başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hatay'da erkenci cins mandalina hasadı başladı.

Hatay'da erkenci cins mandalina hasadı başladı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sabaha karşı mesaiye başlayan işçiler tarafından dalından toplanan Miho Wase cinsi mandalinalar, kadınlar tarafından özenle sandıklara yerleştiriliyor. Kamyonetlere yüklenen ürünler, iç piyasada tüketilmesi için başta İstanbul, İzmir ve Ankara gibi şehirlere gönderiliyor. Ürün kalitesine göre dalında kilogramı 1 lira 40 kuruş ila 2 liradan alıcı bulan Miho Wase cinsi mandalina ilçede birçok çiftçiye katkı sağlıyor. - HATAY

Hatay'da erkenci cins mandalina hasadı başladı
Hatay'da erkenci cins mandalina hasadı başladı
Hatay'da erkenci cins mandalina hasadı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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