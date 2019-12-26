Hatay'da erkek cesedi bulundu
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Hatay'da erkek cesedi bulundu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir binanın üstünde erkek cesedi bulundu.

26.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:14
Hatay'da erkek cesedi bulundu

'ın ilçesinde bir binanın üstünde erkek cesedi bulundu.

Mustafa Kemal Mahallesi'nde bir binanın damına çıkan bina sakinleri, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını fark etti. verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, kimlik bilgisine ulaşılamayan 60 yaşlarındaki kişinin öldüğünü belirledi.

İncelemenin ardından ceset, İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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