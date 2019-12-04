Hatay'da engelli öğrencilerin sinema keyfi
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 250 engelli sinemaya götürüldü.
04.12.2019 16:45 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:49
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 250 engelli sinemaya götürüldü.
Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, engellilerin dünyanın yeryüzündeki melekleri olduğunu söyledi.
Sinema salonunu bugün engellileler ayırdıklarını belirten Yavuz, Dünya Engelliler Günü'nü kutladı.
Kaynak: AA