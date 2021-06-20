Hatay'da elini kıyma makinesine kaptıran çocuk tedavi altına alındı
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Hatay'da elini kıyma makinesine kaptıran çocuk tedavi altına alındı

Hatay'da elini kıyma makinesine kaptıran çocuk tedavi altına alındı
Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak - Haberler | Güncel

Hatay'ın Antakya ilçesinde, elini kıyma makinesine kaptıran 3 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerinin hastanede yaptığı müdahalenin ardından tedavi altına alındı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde, elini kıyma makinesine kaptıran 3 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerinin hastanede yaptığı müdahalenin ardından tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Suriyeli M.K'nın (3) elini kıyma makinesine kaptırdığını gören ailesi, çocuğu Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürdü.

Çocuğun elini sıkıştığı yerden çıkaramayan sağlık ekipleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Hastaneye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmayla çocuğun elini sıkıştığı yerden kurtardı.

Çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak

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