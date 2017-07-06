Hatay'da Elektrik Kesintisi

Hatay'ın bazı ilçelerinde bakım, onarım çalışmaları nedeniyle cumartesi günü elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.



Valilik internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, cumartesi günü Defne ilçesi Aşağıokçular Mahallesine 9.00-17.00, Antakya İlçesi Akasya Mahallesine 9.00-15.00, Kırıkhan İlçesi Cumhuriyet Mahallesine 9.00-12.00, Reyhanlı İlçesi Tayfur Sökmen, Konuk, Cumhuriyet, Varışlı ve Kurtuluş Mahallelerine 9.00-16.00, Yeşilova, Bayır Mahallelerine 9.00-17.00, Arsuz İlçesi Avcılarsuyu Mahallesine 9.00-17.00, Karağaç Mahallesi Atalar ve 687 sokağa 9.00-12.30, Karaağaç Mahallesi 413 sokağa 12.00-17.00, Payas İlçesi Karşı Mahalleye 9.00-16.00, İstiklal Mahallesine 9.00-17.00 ve Erzin İlçesi Yoncadüzü Mahallesine 9.00-13.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.



Açıklamada, kesintinin tesis ve bakım çalışması nedeniyle yapılacağı belirtildi.