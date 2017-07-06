Hatay'da Elektrik Kesintisi
Hatay'ın bazı ilçelerinde bakım, onarım çalışmaları nedeniyle cumartesi günü elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.
Hatay'ın bazı ilçelerinde bakım, onarım çalışmaları nedeniyle cumartesi günü elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.
Valilik internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, cumartesi günü Defne ilçesi Aşağıokçular Mahallesine 9.00-17.00, Antakya İlçesi Akasya Mahallesine 9.00-15.00, Kırıkhan İlçesi Cumhuriyet Mahallesine 9.00-12.00, Reyhanlı İlçesi Tayfur Sökmen, Konuk, Cumhuriyet, Varışlı ve Kurtuluş Mahallelerine 9.00-16.00, Yeşilova, Bayır Mahallelerine 9.00-17.00, Arsuz İlçesi Avcılarsuyu Mahallesine 9.00-17.00, Karağaç Mahallesi Atalar ve 687 sokağa 9.00-12.30, Karaağaç Mahallesi 413 sokağa 12.00-17.00, Payas İlçesi Karşı Mahalleye 9.00-16.00, İstiklal Mahallesine 9.00-17.00 ve Erzin İlçesi Yoncadüzü Mahallesine 9.00-13.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
Açıklamada, kesintinin tesis ve bakım çalışması nedeniyle yapılacağı belirtildi.