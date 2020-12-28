Elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

28.12.2020 22:33 | Son Güncelleme: 28.12.2020 22:55

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

A.A. yönetimindeki 16 RB 307 plakalı otomobil, Antakya Çevreyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hatay Şehir Hastanesi kavşağında elektrik direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ve araçta bulunan bir kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Hatay Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan

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