Hatay'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
Hatay'ın Payas ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
29.08.2020 19:23 | Son Güncelleme: 29.08.2020 19:23
Hatay'ın Payas ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Kozludere Mahallesi'nde bir evin tadilatını yapan İbrahim Aksoy (27) elektrik akımına kapıldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri, Aksoy'u Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırdı.
Aksoy, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA