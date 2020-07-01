Hatay'da elektrik akımına kapılan kişi öldü Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ampul takarken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ampul takarken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Altınçağ Mahallesi'nde tadilattaki bir iş yerinde ampul takmaya çalışan Burak Kıymacı(32) elektrik akımına kapıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan Kıymacı'yı Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırdı.

Burada yoğun bakım servisine alınan Kıymacı, yapılan müdahaleye rağmen 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaynak: AA