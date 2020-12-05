Hatay'da elektrik akımına kapılan işçi hastanede hayatını kaybetti
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Hatay'da elektrik akımına kapılan işçi hastanede hayatını kaybetti

05.12.2020 16:55 | Son Güncelleme: 05.12.2020 16:58
Hatay'da elektrik akımına kapılan işçi hastanede hayatını kaybetti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Hadi Polatkol (44), geçen hafta Karakese Mahallesi'ndeki evde sıva yaparken akıma kapıldı.

Ağır yaralı olarak Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Polatkol, Kahramanmaraş'taki Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Polatkol, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özel

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