Hatay'da ejder meyvesi üretildi

Hatay'da, bir çiftçi, 4 dönümlük arazisine ejder meyvesi ekti. Hatay'da ilk defa ekilen ve beklenenden daha hızlı gelişen tropikal ürün ilk meyvelerini verdi.

Anavatanı Vietnam olan, dondurma yapımı, salata ve ilaç sanayisinde kullanılan, ağırlığı 300 gramdan bir kilograma kadar çıkabilen tropikal meyve, Akdeniz'de son dönemlerde narenciye ve sebze üretimine alternatif ürün olarak tercih edilmeye başlanmıştı. Hataylı çiftçi Besim Avcıoğlu ise Hatay'da bu tropikal meyveyi ilk eken çiftçi oldu. Yaklaşık 2 sene önce düşündüğü projesini 10 ay önce ailesiyle birlikte gerçekleştiren ve yaklaşık 4 dönümlük alanda ejder meyvesi yetiştiren çiftçi Avcıoğlu, ilk meyvelerini aldı.

Eşinin düşüncesini hep beraber gerçekleştirdiklerini söyleyen çiftçi Dilber Avcıoğlu, "burada olmaz, yetişmez" denileni başardıklarını söyledi. Çok zor şartlarda bu işe başladıklarını ifade eden Dilber Avcıoğlu, "Biz Hatay'da bir ilki yaptık ve ejder meyvesi üretmeye başladık. Buranın iklimine uygun bir meyve olacağını düşündük. Böyle bir şey yapmaya karar verdik. Eşimle, çocuklarımla birlikte çalışıyoruz. 10 ay önce başladık, şu an gayet iyi seviyeye geldiler. Bu sene meyve beklemiyorduk ama çok şükür birkaç tane meyvemiz geldi. Hatay'da bulunmadığı için ve sıcak iklimlerde yetiştiğini bildiğimiz için böyle bir şeye başvurduk. Çok zor şartlarda üretmeye başladık. Burada olmaz, yetişmez denileni yaptık. Denedik, hayırlısıyla inşallah çok daha iyi yerlere gelecek" dedi.

"Bu meyve, Akdeniz iklimine çok uygun"

2 yıl önce hayalindeki ve aklındaki tek şeyin ejder meyvesi yetiştirmek olduğunu söyleyen çiftçi Besim Avcıoğlu, nihayet hayallerini gerçekleştirdiğini söyledi. Devletten yardım alarak bu işe giriştiklerini ifade eden çiftçi Avcıoğlu, "Ben ejder meyvesi ekimini 1.5-2 sene önce düşündüm. Aklımdaki ve hayalimdeki tek şeydi. Elimizdeki imkanlarla ve devletimizden yardım aldım. Ziraat Bankası'ndan sıfır kredili yardım aldım. Sağ olsunlar il tarım ve ilçe tarım müdürlerimizin de yardımları oldu, zaman zamanda ziyaretimize geliyorlar. Bu meyvenin bu iklime uygun olacağını düşündük ve gerçekten de bu meyve bu iklime uygun. Maliyeti düşük, bakımı az, suyu çok az seven bir bitkidir. Alanımız 4 dönümlük bir arazidir, içerisinde 2 bin 150 adet ejder meyvesi fidesi bulunmaktadır. Meyve veren fidelerimizin boyu 1.5-2 metreye varıyor. Nemi çok seven bir meyvedir, Akdeniz iklimine de uygun olduğu görülüyor" dedi.

3 yıl içerisinde her fidede 40 meyve beklediklerini belirten çiftçi Avcıoğlu, "Ejder meyvesi, bazen her bir dalında 10 tane meyve verir. Biz bu sene hiç meyve beklemiyorduk ama meyvemizi aldık Allah'a şükür. Hemen hemen 15-20 tane meyvemiz oldu. Seneye bin ila bin 500 arası meyve almayı bekliyoruz. Bu meyve en iyi verimi 3 yıl sonra verecek. Her bir direk yani bir fideden 40 tane meyve alabilirsiniz" diye konuştu. - HATAY

