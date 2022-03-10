Hatay'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan kişi yakalandı - Haberler

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Hatay'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan kişi yakalandı

AA - Burak Milli - Güncel
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Hatay'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan kişi yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, ehliyet sınavına kopya çekmek için kamera ve ses cihazıyla girmeye çalışan sürücü adayı gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, ehliyet sınavına kopya çekmek için kamera ve ses cihazıyla girmeye çalışan sürücü adayı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasında yapılan sürücü belgesi sınavına girenlerin rutin üst arama kontrollerini gerçekleştirdi.

Ekipler, sürücü adaylarından M.E.A'nın kıyafetinin yaka kısmında kamera ve ses cihazı düzeneği ele geçirdi.

Kopya düzeneğine el konuldu, şüpheli gözaltına alındı.

AA / Burak Milli - Güncel

Hisarcık, Dörtyol, Ehliyet, Hatay, Güncel, Haberler

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