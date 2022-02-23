Hatay'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan kişi yakalandı - Haberler
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Hatay'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan kişi yakalandı

AA, Burak Milli - Güncel
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Hatay'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan kişi yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, ehliyet sınavına kamera ve kulaklıkla girmeye çalışan sürücü adayı gözaltına alındı.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, ehliyet sınavına kamera ve kulaklıkla girmeye çalışan sürücü adayı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasında yapılan sürücü belgesi sınavına girenlerin rutin üst arama kontrollerini gerçekleştirdi.

Ekipler, sürücü adaylarından A.E'nin üzerinde, kopya düzeneği olarak hazırlanan kulaklık, kamera, internet sağlayıcı WiFi cihazı ve SIM kart ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.

AA / Burak Milli - Güncel

İskenderun, Hisarcık, Ehliyet, Hatay, Güncel, Haberler

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