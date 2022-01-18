Hatay'da eğitime kar tatili

HATAY (DHA) - HATAY'da yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime 1 gün ara verildi. Hamile ve engelli kamu personelinin ise bir gün idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Hatay Valiliği, il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için eğitim ve öğretime yarın 1 gün ara verildiğini, hamile ve engelli kamu personelinin ise bir gün idari izinli sayılacağını açıkladı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri