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Hatay'da eğitime kar tatili

Hatay'da eğitime kar tatili
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HATAY'da yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime 1 gün ara verildi.

HATAY (DHA) - HATAY'da yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime 1 gün ara verildi. Hamile ve engelli kamu personelinin ise bir gün idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Hatay Valiliği, il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için eğitim ve öğretime yarın 1 gün ara verildiğini, hamile ve engelli kamu personelinin ise bir gün idari izinli sayılacağını açıkladı.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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