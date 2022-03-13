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Hatay'da eğitime kar engeli

AA - Erdal Türkoğlu - Güncel
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Hatay'da eğitime kar engeli

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

YAYLADAĞI, HATAY (AA) - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Yayladağı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Valilik kararı gereğince, ilçede devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle 14 Mart'ta bir gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.

Öte yandan, ilçede sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 21 mahallenin yolunu açma çalışmaları sürüyor.

AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

Yayladağı, 14 Mart, Hatay, kar, Güncel, Haberler

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