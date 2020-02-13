Hatay'da eğitime 1 gün ara
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Hatay'da eğitime 1 gün ara

HATAY'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların yarın için tatil edildiği duyuruldu.

13.02.2020 17:56 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:56
Hatay'da eğitime 1 gün ara

'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların yarın için tatil edildiği duyuruldu. 

Hatay Valisi , sosyal paylaşım sitesi 'daki hesabından yaptığı açıklamada, kentte yarın için eğitime ara verildiğini duyurdu. Vali Doğan, açıklamasında, "İlimiz genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeni ile 14 Şubat Cuma günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeller de idari izinli sayılacaktır" dedi.


Kaynak: DHA
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