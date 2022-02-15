Hatay'da eğitimcilerden ihtiyaç sahibi ailelere yakacak yardımı - Haberler
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Hatay'da eğitimcilerden ihtiyaç sahibi ailelere yakacak yardımı

AA, Erdal Türkoğlu - Güncel
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Hatay'da eğitimcilerden ihtiyaç sahibi ailelere yakacak yardımı

Hatay'da "Çocuklar Üşümesin" yardım kampanyası kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere kömür dağıtıldı.

HATAY (AA) - Hatay'da "Çocuklar Üşümesin" yardım kampanyası kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere kömür dağıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko ve Antakya Milli Eğitim Müdürü Ahmet Tecimen öncülüğünde başlatılan kampanyaya eğitimciler, esnaf ve hayırseverler destek verdi.

Kampanya kapsamında ilk etapta toplanan 420 çuval kömür, dağıtılmak üzere ilgili kurumlara teslim edildi.

AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

milli eğitim bakanlığı, Antakya, Kömür, Hatay, Güncel, Haberler

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