Hatay'da düzensiz göçmenleri taşıyan aracın devrilmesi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, düzensiz göçmenleri taşıyan askeri aracın devrilmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, ikisi askeri personel 27 kişinin yaralandığı bildirildi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, düzensiz göçmenleri taşıyan askeri aracın devrilmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, ikisi askeri personel 27 kişinin yaralandığı bildirildi.
Hatay Valiliğince yapılan yazılı açıklamada, sınır dışı edilecek düzensiz göçmenleri taşıyan askeri aracın devrildiği belirtildi.
Açıklamada, "Kazada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştır. Yaralılardan ikisi askeri personel olup olayla ilgili tahkikat devam etmektedir." bilgisi verildi.