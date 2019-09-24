Hatay'da düzensiz göçmenleri taşıyan aracın devrilmesi

Hatay'da düzensiz göçmenleri taşıyan aracın devrilmesi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, düzensiz göçmenleri taşıyan askeri aracın devrilmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, ikisi askeri personel 27 kişinin yaralandığı bildirildi.

24.09.2019 10:50
Hatay'da düzensiz göçmenleri taşıyan aracın devrilmesi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, düzensiz göçmenleri taşıyan askeri aracın devrilmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, ikisi askeri personel 27 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hatay Valiliğince yapılan yazılı açıklamada, sınır dışı edilecek düzensiz göçmenleri taşıyan askeri aracın devrildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kazada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştır. Yaralılardan ikisi askeri personel olup olayla ilgili tahkikat devam etmektedir." bilgisi verildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et