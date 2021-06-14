Hatay'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 16 zanlı yakalandı
Hatay'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen zanlıları yakalamak için operasyon düzenledi.
Kent merkezi ile İskenderun, Reyhanlı, Dörtyol ve Erzin ilçelerinde, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, 16 şüpheliyi yakaladı.
Zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu