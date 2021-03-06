Hatay'da durdurulan araçtan 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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Hatay'da durdurulan araçtan 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

06.03.2021 11:31 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:35
Hatay'da durdurulan araçtan 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Hatay'da il girişinde durdurulan otomobil içerisindeki 3 şüpheli şahsın üzerinden 3 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet çeşitli tabanca parçaları ele geçirildi.

Hatay'da il girişinde durdurulan otomobil içerisindeki 3 şüpheli şahsın üzerinden 3 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet çeşitli tabanca parçaları ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile İskenderun İstihbarat Büro Amirliği görevlileriyle koordineli olarak uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada Hatay iline giriş yapmak isteyen bir otomobili il karayolu girişinde içerisinde B.Ö., Ş.Ö. ve M.S. isimli şahısların bulunduğu aracı durdurarak arama yaptı.

Yapılan aramada; şahısların üzerlerinde ve otomobil içerisinde 3 adet çeşitli markalarda tabanca, 1 adet parçaları eksik tabanca ve silahlara ait 30 adet parça ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Ele geçirilen tabancalara el konuldu. - HATAY

Hatay'da durdurulan araçtan 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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