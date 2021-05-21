Hatay'da drone destekli trafik denetiminde 73 sürücüye 44 bin 277 lira ceza yazıldı
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Hatay'da drone destekli trafik denetiminde 73 sürücüye 44 bin 277 lira ceza yazıldı

Hatay'da drone destekli trafik denetiminde 73 sürücüye 44 bin 277 lira ceza yazıldı
Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Güncel

Hatay'ın İskenderun ve Antakya ilçelerinde, drone destekli trafik denetiminde kural ihlalleri belirlenen 73 sürücüye 44 bin 277 lira ceza uygulandı.

Hatay'ın İskenderun ve Antakya ilçelerinde, drone destekli trafik denetiminde kural ihlalleri belirlenen 73 sürücüye 44 bin 277 lira ceza uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İskenderun yolu Karaali Kavşağı ile Antakya Serinyol mevkisinde drone destekli denetim gerçekleştirdi.

Kırmızı ışık, ters yön ve emniyet şeridi ihlali yapan araçları drone ile tespit eden trafik ekipleri, 73 sürücüye 44 bin 277 lira ceza verdi.

Basınla paylaşılan görüntülere, sürücülerin kırmızı ışık ihlalleri yansıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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