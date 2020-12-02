Hatay'da drone destekli denetimlerde kurallara uymayan sürücülere ceza uygulandı
Hatay Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, drone destekli denetimlerde kurallara uymadıkları tespit edilen 30 sürücüye 11 bin 294 lira ceza kesildi.
Hatay Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, drone destekli denetimlerde kurallara uymadıkları tespit edilen 30 sürücüye 11 bin 294 lira ceza kesildi.
Ekipler Antakya Çevreyolu Ekinci Kavşağı'nda drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.
Denetimde kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanmayan, seyir halinde cep telefonu kullanan ve sürücü belgesiz araç kullandığı belirlenen 30 sürücüye 11 294 lira idari para cezası uygulandı.
Öte yandan bazı araç sürücülerinin ekiplerin kontrol noktasına yaklaştıklarında emniyet kemerlerini takmaya çalıştığı anlar drone görüntülerine yansıdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı