Hatay'da drone destekli asayiş uygulamasında 2 şüpheli yakalandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde 160 polisin katılımıyla gerçekleştirilen drone destekli asayiş uygulamasında aranan 2 zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde 160 polisin katılımıyla gerçekleştirilen drone destekli asayiş uygulamasında aranan 2 zanlı gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Haraparası Mahallesi'nde 160 polisle uygulama başlattı.

Denetimlerde 1021 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı, 213 araç kontrol edildi.

Hırsızlık ve yaralama suçlarından aranan 2 şüpheli gözaltına alındı, 3 sürücüye muayenesiz, 1 sürücüye de sigortasız araç kullanmaktan para cezası verildi.

Drone destekli asayiş uygulamasına özel harekat, narkotik ve trafik polisleri de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak