Hatay'da drone destekli asayiş uygulaması yapıldı
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Hatay'da drone destekli asayiş uygulaması yapıldı

13.03.2021 08:11 | Son Güncelleme: 13.03.2021 08:14
Hatay'da drone destekli asayiş uygulaması yapıldı

Hatay'da drone destekli asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Hatay'da drone destekli asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte birçok noktada trafik ekiplerinin de katıldığı asayiş uygulaması yapıldı. Drone kullanılan uygulamada ekipler, şüphelendiği araçları durdurup sürücülere ve yolculara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı.

Denetimlerde 340 araç ile 895 kişi sorgulandı, bir kişiye de ehliyetsiz araç kullandığı gerekçesiyle 5 bin 396 lira para cezası verildi.

Araç kontrollerinde ayrıca üzerinden 51 uyuşturucu hap çıkan bir kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak

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