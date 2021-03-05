Hatay'da drone destekli asayiş uygulaması yapıldı

Hatay'da drone destekli asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte birçok noktada trafik ekiplerinin de katıldığı asayiş uygulaması yapıldı. Drone kullanılan uygulamada ekipler, şüphelendiği araçları durdurup sürücülere ve yolculara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı.

Denetimlerde 613 araç, 22 motosiklet ile 1880 kişi sorgulandı, 5 sürücüye araçları muayenesiz olduğu, 3 kişiye de ehliyetsiz araç kullandıkları gerekçesiyle toplan 8 bin 250 lira para cezası verildi.

Araç kontrollerinde ayrıca gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 83 saat ile 280 paket sigara ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz