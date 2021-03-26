Hatay'da "Dörtyol köfteli toyga" ve "portakal çiçeği balı" için coğrafi işaret başvurusu yapıldı

UNESCO tarafından gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilen Hatay'da "Dörtyol köfteli toyga" ve "portakal çiçeği balı" için coğrafi işaret tescil belgesi başvurusunda bulunuldu.

UNESCO tarafından gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilen Hatay'da "Dörtyol köfteli toyga" ve "portakal çiçeği balı" için coğrafi işaret tescil belgesi başvurusunda bulunuldu.

Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ercan Yıldırım, AA muhabirine, kentin yöresel lezzetlerini markalaştırmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

İki ürünün tescillenmesinin bölge için önemine değinen Yıldırım, "Ürünlerin tescillenmesiyle ilçemizin tarihi ve kültürel birikimine katkı sağlamış olacağız." dedi.

Gönülden Gönüle Damlayanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Özel de şehrin lezzetlerini coğrafi işaret ve tescil belgesiyle taçlandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Ürünlerin tanıtımın ardından, Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Özer