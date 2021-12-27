HATAY'DA DÖNER OCAĞINA GİZLENMİŞ UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ 3 GÖZALTI - Haberler
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HATAY'DA DÖNER OCAĞINA GİZLENMİŞ UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ 3 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde döner ocağına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirilirken olayla ilgili E.E., Y.K. ve A.A. gözaltına alındı.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde döner ocağına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirilirken olayla ilgili E.E., Y.K. ve A.A. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Kırıkhan ilçesinde, teknik ve fiziki takip sonucu durdurulan bir araçta arama yapan ekipler, döner ocağına gizlenmiş 165 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili E.E, Y.K. ve A.A. gözaltına alındı.

HATAY'DA DÖNER OCAĞINA GİZLENMİŞ UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ 3 GÖZALTI

HATAY'DA DÖNER OCAĞINA GİZLENMİŞ UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ 3 GÖZALTI

HATAY'DA DÖNER OCAĞINA GİZLENMİŞ UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ 3 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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