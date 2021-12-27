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Döner ocağına gizlenmiş sentetik uyuşturucu bulundu

AA / Cem Genco - Haberler | Güncel

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde döner ocağına gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde döner ocağına gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu durdurulan bir araçta arama yapan ekipler, döner ocağına gizlenmiş 165 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Olayla ilgili E.E, Y.K. ve A.A. gözaltına alındı.

Döner ocağına gizlenmiş sentetik uyuşturucu bulundu

Döner ocağına gizlenmiş sentetik uyuşturucu bulundu

Döner ocağına gizlenmiş sentetik uyuşturucu bulundu

Döner ocağına gizlenmiş sentetik uyuşturucu bulundu

Döner ocağına gizlenmiş sentetik uyuşturucu bulundu

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AA / Cem Genco - Son Dakika Haberleri

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