Dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

AA / Burak Milli - Haberler | Güncel

Hatay'ın İskenderun ilçesinde aralıklarla devam eden yağmurun ardından yağan dolu gündelik yaşamı olumsuz etkiledi.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde aralıklarla devam eden yağmurun ardından yağan dolu gündelik yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte dünden bu yana etkili olan soğuk havanın yanı sıra bugün yağan dolu ile evlerin çatıları beyaza büründü.

Kent merkezine aralıklarla dolu yağarken Amanos Dağları'nda da kar yağışı etkili oldu.

Yaklaşık 5 dakika etkili olan dolu nedeniyle arabalar kapalı alanlara çekildi vatandaşlar dükkan ve otobüs duraklarına sığındı.

Dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri

İskenderun, Hatay, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title