Hatay'da dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

AA - Burak Milli - Güncel
 - Güncelleme:
Hatay'da dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde dolandırıcılık ve mala zarar verme suçlarından aranan kişi tutuklandı.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde dolandırıcılık ve mala zarar verme suçlarından aranan kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte dolandırıcılık ve mala zarar verme suçlarından aranan İ.B'nin saklandığı adrese operasyon düzenledi.

Zanlının evinde yapılan aramada, 2'şer tabanca ile tüfek, başkasına ait sahte kimlikler ve dolandırıcılıkta kullandığı değerlendirilen 20 dosya ele geçirildi.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Burak Milli - Güncel

Dolandırıcılık, İskenderun, Hisarcık, Hatay, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title