Hatay'da dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
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Hatay'da dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Güncel
Hatay'da dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Hatay'ın İskenderun, Dörtyol ve Payas ilçelerinde, dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun, Dörtyol ve Payas ilçelerinde, dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütlü olarak dolandırıcılık yapanlara yönelik İskenderun, Dörtyol ve Payas ilçelerinde soruşturma başlattı.

Şüphelilerin saklandığı adresleri belirleyen güvenlik güçleri, düzenlenen operasyonla 6 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Dörtyol Adliyesine sevk edilen 6 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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