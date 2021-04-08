Hatay'da dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Güncel
Hatay'ın İskenderun, Dörtyol ve Payas ilçelerinde, dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun, Dörtyol ve Payas ilçelerinde, dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.
Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütlü olarak dolandırıcılık yapanlara yönelik İskenderun, Dörtyol ve Payas ilçelerinde soruşturma başlattı.
Şüphelilerin saklandığı adresleri belirleyen güvenlik güçleri, düzenlenen operasyonla 6 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Dörtyol Adliyesine sevk edilen 6 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli