Hatay'da dolandırıcılık iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı

12.02.2020 15:04 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:04

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde canlı hayvan satmak vaadiyle 180 bin lira dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyada "koyun satıyorum" paylaşımıyla Gaziantep ilinden Hatay'a çağırdıkları besiciden 100 bin lira nakit para alıp ve 80 bin lira senet imzalatarak dolandırdığı iddia edilen M. E. (32) polis tarafından gözaltına alındı.

M. E. ile birlikte dolandırıcılık yaptığı iddia edilen H. A.'yı arama çalışmaları ise sürüyor.

Kaynak: AA