Hatay'da dolandırıcılık iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı
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Hatay'da dolandırıcılık iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde canlı hayvan satmak vaadiyle 180 bin lira dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

12.02.2020 15:04 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:04
Hatay'da dolandırıcılık iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı

'ın ilçesinde canlı hayvan satmak vaadiyle 180 bin lira dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyada "koyun satıyorum" paylaşımıyla ilinden Hatay'a çağırdıkları besiciden 100 bin lira nakit para alıp ve 80 bin lira senet imzalatarak dolandırdığı iddia edilen M. E. (32) polis tarafından gözaltına alındı.

M. E. ile birlikte dolandırıcılık yaptığı iddia edilen H. A.'yı arama çalışmaları ise sürüyor.

Kaynak: AA
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