Hatay'da Diyabet İçin Farkındalık Yürüyüşü Düzenlendi

Hatay'da AK Parti teşkilatı tarafından 14 Kasım Diyabet Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

14 Kasım Diyabet Günü dolayısıyla Türkiye'de 81 ilde Sende Olabilirsin Diyabet, Her Gün Yürü Hareket Et parolasıyla düzenlenen yürüyüş Hatay'da da gerçekleştirildi. AK Parti Hatay İl başkanlığı İl Kadın Kolları Başkanlığı, AK Parti Antakya İlçe Teşkilat Başkanlığı ile İl sağlık Müdürlüğü ve STK temsilcilerinin de katıldığı etkinlikte, katılımcılar diyabete farkındalık yaratmak için Antakya Atatürk Stadyumu'ndan Milli İrade Parkı'na kadar yürüdü.

Burada bir açıklama yapan AK Parti Hatay İl Başkanı İbrahim Güler ve beraberindekiler açıklamanın ardından park içerisinde vatandaşlara balon ve elma dağıtarak bir süre sohbet etti.