Hatay'da dinamitle balık avlayan kişiye 11 bin lira ceza
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Hatay'da dinamitle balık avlayan kişiye 11 bin lira ceza

Hatay'da dinamitle balık avlayan kişiye 11 bin lira ceza
Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Güncel

Hatay'ın Arsuz ilçesinde dinamitle balık avladığı tespit edilen kişiye 11 bin lira ceza uygulandı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde dinamitle balık avladığı tespit edilen kişiye 11 bin lira ceza uygulandı.

Kale Mahallesi sahilinde dinamit kullanılarak avcılık yapıldığı yönündeki ihbar üzerine Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Ekipler, dinamitle balık avladığı tespit edilen kişiye 11 bin lira ceza kesti.

Güvenlik güçleri, şüphelinin üzerindeki iki dinamit ile balık toplamak için kullanılan fileye el koydu.

Hatay'da dinamitle balık avlayan kişiye 11 bin lira ceza

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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