Hatay'da dinamitle balık avlayan kişiye 10 bin lira ceza Hatay'ın Arsuz ilçesinde dinamitle balık avı yaptığı tespit edilen kişiye 10 bin lira ceza verildi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde dinamitle balık avı yaptığı tespit edilen kişiye 10 bin lira ceza verildi. Işıklı Mahallesi sahilinde dinamit kullanılarak avcılık yapıldığı yönündeki ihbar üzerine Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler, dinamitle balık avladığı tespit edilen kişiye 10 bin lira ceza kesti. Bölgede dinamitle avcılığın önlenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Kaynak: AA