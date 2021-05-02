Din adamları ve STK temsilcileri çektikleri kliple kan bağışı çağrısı yaptı
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Din adamları ve STK temsilcileri çektikleri kliple kan bağışı çağrısı yaptı

Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Güncel

Hatay'da bazı din adamları ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, çektikleri kliple kan bağışı çağrısında bulundu.

Hatay'da bazı din adamları ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, çektikleri kliple kan bağışı çağrısında bulundu.

İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Jan Dellüler, Alevi cemaati temsilcisi Nasreddin Eskiocak, Alevi İş Emek Dünyası Derneği Başkanı Mustafa Köse, Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk, Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı Mahmut Gülcü, Diyanet-Sen Hatay Şube Başkanı Hasan Urhan, İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat ve Türk Kızılay Hatay Şube Başkanı Kudret Özbakış, hazırladıkları kliple vatandaşları kan bağışına davet etti.

Kan bağışı kampanyası konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan klip, sosyal medyada yayımlandı.

Din adamları ve STK temsilcileri çektikleri kliple kan bağışı çağrısı yaptı
Din adamları ve STK temsilcileri çektikleri kliple kan bağışı çağrısı yaptı
Din adamları ve STK temsilcileri çektikleri kliple kan bağışı çağrısı yaptı
Din adamları ve STK temsilcileri çektikleri kliple kan bağışı çağrısı yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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