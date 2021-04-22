Son dakika haber: Dilencilere yönelik operasyonda 20 kişi yakalandı
Son dakika haberler... Hatay'da çevre illerden gelerek dilencilik yaptıkları belirlenen 20 kişi yakalandı.
Hatay'da çevre illerden gelerek dilencilik yaptıkları belirlenen 20 kişi yakalandı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, kent merkezinde dilencilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında çevre illerden gelerek çocuklarıyla dilencilik yaptıkları tespit edilen 20 kişi yakalandı.
Cezai işlem uygulanarak topladıkları paralara el konulan dilenciler il dışına gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı