Hatay'da "Dikkat korona yoğun bölge" yazılı afişler asıldı
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Hatay'da "Dikkat korona yoğun bölge" yazılı afişler asıldı

11.12.2020 15:42 | Son Güncelleme: 11.12.2020 15:47

Hatay'da "Dikkat korona yoğun bölge" yazılı afişler asıldı Hatay'ın Samandağ ilçesinde korona virüs vakalarının yoğun olduğu mahallelere "Dikkat, korona yoğun bölge" yazılı afişler asıldı.

Hatay'da "Dikkat korona yoğun bölge" yazılı afişler asıldı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde korona virüs vakalarının yoğun olduğu mahallelere "Dikkat, korona yoğun bölge" yazılı afişler asıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Samandağ Belediyesi tarafından vaka olan yerlerdeki kalabalığı azaltmak amacıyla 'Dikkat, korona yoğun bölge' yazılı afişler hazırlandı.

Afişler, ilçede, vakaların yoğun olduğu en işlek caddelerden Hastane, Sivas Şehitleri, İskele caddeleri ve Favvar Sokağa asıldı.

Hatay'da 'Dikkat korona yoğun bölge' yazılı afişler asıldı
Hatay'da 'Dikkat korona yoğun bölge' yazılı afişler asıldı
Hatay'da 'Dikkat korona yoğun bölge' yazılı afişler asıldı
Hatay'da 'Dikkat korona yoğun bölge' yazılı afişler asıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİCAN GÜMÜŞ

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