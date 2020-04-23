Hatay'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Hatay'ın Altınözü ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
23.04.2020 18:44 | Son Güncelleme: 23.04.2020 18:44
Hatay'ın Altınözü ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Tokdemir Mahallesi'nde Hüsameddin Dağlı'nın (60) kullandığı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Traktörün altında kalarak ağır yaralanan Dağlı, kaldırıldığı Altınözü Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Kaynak: AA