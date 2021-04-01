Hatay'da devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan - Haberler | Güncel
Antakya ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Antakya ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali Y. idaresindeki traktör, Antakya Altınözü kara yolu Kuruyer mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü ve traktörde bulunan Kemal Y. yaralandı.
İlk müdahalesi o sırada yoldan geçen ambulansta bulunan sağlık görevlilerince yapılan yaralılar, Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan