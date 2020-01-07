Hatay'da devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
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Hatay'da devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, tedaviye alındı.

07.01.2020 18:11 | Son Güncelleme: 07.01.2020 18:13

'ın ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, tedaviye alındı.

Yayladağı-Antakya kara yolunda, Ünal Yıldır idaresindeki 31 ABF 958 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Sungur Mahallesi yakınlarında devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Yıldır, ambulansla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Hatay'da devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
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