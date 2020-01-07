Hatay'da devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, tedaviye alındı.
07.01.2020 16:50 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:50
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, tedaviye alındı.
Yayladağı-Antakya kara yolunda, Ünal Yıldır idaresindeki 31 ABF 958 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Sungur Mahallesi yakınlarında devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Yıldır, ambulansla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA