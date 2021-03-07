Hatay'da devrilen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hatay'da devrilen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti

07.03.2021 16:43 | Son Güncelleme: 07.03.2021 16:46
Hatay'da devrilen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde devrilen iş makinesinin altında kalan operatör yaşamını yitirdi.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde devrilen iş makinesinin altında kalan operatör yaşamını yitirdi.

Özel şirkette çalışan Mustafa Karameryem'in (19) kullandığı kepçe, Denizgören Mahallesi'ndeki dağlık arazide uçuruma devrildi.

İş makinesinin altında kalan Karameryem, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kepçe operatörünün cenazesi, Yayladağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Toktaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Cahit Özkan Ziya Selçuk Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Murat Balcı Bülent Ersoy Aleyna Tilki Hakan Taşıyan
Spor Can Bartu Arda Turan Ünal Karaman Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hatay'da devrilen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 16:48:36. #1.16#
title