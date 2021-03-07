Hatay'da devrilen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti
07.03.2021 16:43 | Son Güncelleme: 07.03.2021 16:46
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde devrilen iş makinesinin altında kalan operatör yaşamını yitirdi.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde devrilen iş makinesinin altında kalan operatör yaşamını yitirdi.
Özel şirkette çalışan Mustafa Karameryem'in (19) kullandığı kepçe, Denizgören Mahallesi'ndeki dağlık arazide uçuruma devrildi.
İş makinesinin altında kalan Karameryem, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Kepçe operatörünün cenazesi, Yayladağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Toktaş