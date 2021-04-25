Takla atan ATV'den sırtı üstü düştü: 1 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Takla atan ATV'den sırtı üstü düştü: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı / ALİCAN GÜMÜŞ - Haberler | 3. Sayfa

Takla atan ATV'den sırtı üstü düştü: 1 ölü Hatay'ın Samandağ ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği ATV, sırt üstü devrildi.

Takla atan ATV'den sırtı üstü düştü: 1 ölü

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği ATV, sırt üstü devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Kaza, ilçeye bağlı Yeşilada Mahallesi'nde bulunan asi nehrinin denize döküldüğü alanda meydana geldi. Mehmet U., yönetimindeki ATV'nin kontrolünü yitirdi. ATV, takla atarak sırt üstü devrildi. Kazada, ağır yaralanan Mehmet U., çağırılan ambulansla Samandağ devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Mehmet U. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis kazayla ilgili başlattığı soruşturma başlattı.

Takla atan ATV'den sırtı üstü düştü: 1 ölü
Takla atan ATV'den sırtı üstü düştü: 1 ölü
Takla atan ATV'den sırtı üstü düştü: 1 ölü
Takla atan ATV'den sırtı üstü düştü: 1 ölü
Takla atan ATV'den sırtı üstü düştü: 1 ölü
Takla atan ATV'den sırtı üstü düştü: 1 ölü
Takla atan ATV'den sırtı üstü düştü: 1 ölü
Takla atan ATV'den sırtı üstü düştü: 1 ölü
Takla atan ATV'den sırtı üstü düştü: 1 ölü
Takla atan ATV'den sırtı üstü düştü: 1 ölü
Takla atan ATV'den sırtı üstü düştü: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİCAN GÜMÜŞ

Hatay'da freni boşalan vinç dehşet saçtı: 4 ölü, 4 yaralı
Hatay'da freni boşalan vinç dehşet saçtı: 4 ölü, 4 yaralı
İstanbul'da ilginç kaza: Motosikletli kurye rögara düştü
İstanbul'da ilginç kaza: Motosikletli kurye rögara düştü
Korku dolu anlar! Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı
Korku dolu anlar! Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ebru Şallı Hande Erçel Burak Sergen Seren Serengil
Spor Cenk Tosun Ünal Karaman Sergen Yalçın Fırat Aydınus Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Takla atan ATV'den sırtı üstü düştü: 1 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 20:35:18. #1.15#

title