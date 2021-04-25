Takla atan ATV'den sırtı üstü düştü: 1 ölü

Takla atan ATV'den sırtı üstü düştü: 1 ölü Hatay'ın Samandağ ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği ATV, sırt üstü devrildi.

Takla atan ATV'den sırtı üstü düştü: 1 ölü

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği ATV, sırt üstü devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Kaza, ilçeye bağlı Yeşilada Mahallesi'nde bulunan asi nehrinin denize döküldüğü alanda meydana geldi. Mehmet U., yönetimindeki ATV'nin kontrolünü yitirdi. ATV, takla atarak sırt üstü devrildi. Kazada, ağır yaralanan Mehmet U., çağırılan ambulansla Samandağ devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Mehmet U. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis kazayla ilgili başlattığı soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİCAN GÜMÜŞ